SARONNO – Asse da stiro contro la statua della Madonna.

Tante gente e tanta emozione per i 90 anni di una delle attività più storiche nel centro cittadino: oggi Ines ha compiut gli anni e questo pomeriggio sono andati a festeggiarla in tanti. Il riferimento va alla Pasticceria Cattaneo, “dalla Ines” come dicono tutti in città, che ha dunque festeggiato il novantesimo di attività.

Ieri la marcia mondiale per la Pace: anche a Saronno si scende nelle strade per protestare contro le guerre e la violenza con ritrovo alle 15 in piazza Libertà. L’organizzazione di 4 Passi di Pace, la nota associazione saronnese da anni impegnata per diffondere la nonviolenza con molti eventi in città, ha reso possibile far scendere in piazza anche le scuole: durante l’anno scolastico, infatti, circa 1500 bambini delle scuole primarie hanno partecipato ad incontri dedicati alla pace e non mancheranno alla marcia.

Un’auto ha preso fuoco, nel tardo pomeriggio odierno, davanti all’ingresso di un parco pubblico a Limbiate, provocando momenti di apprensione tra i presenti. L’incendio si è sviluppato intorno alle 19.30, partendo dal cofano di una station wagon parcheggiata in via 8 marzo, di fronte al parco.

10112024