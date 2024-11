iltra2

CASTIGLIONE OLONA – Nella serata dell’altro ieri, venerdì 8 novembre, la presentazione del libro “L’invenzione di Eva. Vita scordata di Hedy Lamarr, la diva geniale”, dello scrittore e libraio Alessandro Barbaglia.

Durante la serata, svoltasi alla bibliotea civica “Battaini” al Castello di Monteruzzo e moderata da Patrizia Arge, lo scrittore ha accompagnato i presenti alla scoperta dell’attrice Hedy Lamarr, a lungo considerata la donna più bella del mondo che, inconsapevolmente, scoprì il Wi-Fi nel 1942.

“Un ringraziamento particolare all’autore, a Patrizia Arge, alla Libreria Millestorie e a tutti coloro che hanno partecipato a questa interessante serata” dicono dal Comune.

Hedy Lamarr (1914-2000) è stata un’attrice e inventrice austriaca naturalizzata statunitense, conosciuta per la sua bellezza e per il suo talento poliedrico. Celebre negli anni ’30 e ’40 come “la donna più bella del mondo,” ha recitato in numerosi film di Hollywood, tra cui Algeri (1938) e Sansone e Dalila (1949). Oltre alla sua carriera cinematografica, Lamarr era una mente brillante: durante la Seconda Guerra Mondiale, sviluppò insieme al compositore George Antheil un sistema di trasmissione a spettro espanso, pensato per rendere più sicure le comunicazioni militari. Questa invenzione è stata poi alla base della moderna tecnologia di trasmissione a frequenza variabile, utilizzata oggi in Wi-Fi e Bluetooth. La sua vita è stata una combinazione unica di glamour e ingegno, rendendola un’icona sia del cinema sia dell’innovazione scientifica.

