Cronaca

GAVIRATE – Poco prima delle 3 di notte la situazione era sotto controllo ma certo è stata una notte di lavoro per i vigili del fuoco di Varese e di Busto Arsizio intervenuti per un incendio rotoballe a Gavirate.

A dare l’allarme alcuni automobilisti di passaggio che nel cuore della notte tra sabato 9 e domenica 10 novembre hanno visto il bagliore delle fiamme visibile a grande distanza. Importante la mobilitazione dei mezzi: sul posto sono accorse un’autopompa e un’autobotte di Varese, un mezzo modulare di Busto ma anche un’autopompa e un modulare da Ispra. Intorno alle 2,40 l’incendio era sotto controllo anche se i vigili del fuoco hanno dovuto gestire soprattutto le difficoltà legate alla location dell’incendio difficilmente raggiungibile dai mezzi più grandi. Essenziale il contributo dei due mezzi modulari. Al momento non risulta che ci siano feriti o intossicati.

Sono circa 500-600 rotoballe da cinque quintali l’una che sono state totalmente avvolte dalle fiamme. Distrutto anche il capannone in tensostruttura. Fortunatamente non ci sono abitazioni coinvolte: l’incendio è avvenuto in un’area agricola e grazie all’intervento di pompieri le fiamme non hanno raggiunto il vicino bosco separato dall’area agricola solo da una ciclabile. Sul posto anche i proprietari con un mezzo meccanico: alle 5 l’incendio è stato domato e si lavora ancora, con un’autopompa e un’autobotte di Varese e la botte di Tradate per completare lo spegnimento in attesa di passare allo smassamento dei resti dell’incendio. Sul posto sono accorsi anche i proprietari.

