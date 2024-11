Cronaca

GAVIRATE – Prima conta dei danni per il maxi incendio scoppiato alle prime ore di oggi domenica 10 novembre a Gavirate. Sono 740 le rotoballe che erano stoccate dentro una tensostruttura aperta e che sono state completamente incenerite. Le operazioni di spegnimento sono durate tutta la notte e alle 9 sono ancora in corso.. In corso avvicendamento delle squadre, sul posto ancora volontari di Laveno, Tradate e prima di Varese.

QUI IL PRIMO ARTICOLO

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti