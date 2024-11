Città

SARONNO – Ial Lombardia ha avviato il progetto Neet – Naufraghi Emersi per Essere Timonieri, un’iniziativa volta a contrastare il fenomeno dei Neet (Not in education, employment or rraining) in regione Lombardia.

Il progetto, attivo fino ad aprile 2026, si rivolge a giovani tra i 18 e i 29 anni che possiedono la qualifica professionale come massimo titolo di studio e che si trovano in una condizione di disoccupazione e inattività formativa. Il progetto nasce grazie all’iniziativa della Fondazione Cariplo, da sempre sensibile a tematiche di questo tipo.

In questa fase si desidera far conoscere questa opportunità ad uno dei territori maggiormente presidiati dal progetto, ovvero Milano e la provincia di Nord Milano. Per Ial Lombardia è fondamentale promuovere il progetto a realtà che conoscono da vicino il fenomeno della dispersione scolastica e dell’inattività formativa e che possono invitare all’iniziativa i giovani che faticano a trovare il loro percorso. L’obiettivo finale è condurre i ragazzi alla ripresa degli studi o all’inserimento lavorativo con tirocini e contratti di lavoro.

In questa sfida, affiancano Ial Lombardia partner di valore: Plaympore!, Dandelion, Torpedone, I Tetragonauti e Gli Ultimi.

Per maggiori informazioni consultare il sito web dedicato al progetto, cliccando il seguente link.

(foto d’archivio)

