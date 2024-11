Calcio

SARONNO – Nella intensa domenica calcistica non c’è davvero da annoiarsi. Fra i match in primo piano, la gara del Fbc Saronno contro la sorpresa dell’Eccellenza, il Mariano. Mentre l’Ardor Lazzate si mette alla prova con il Pavia. Nelle categorie minori imnpegno insidioso per l’Universal Solaro che trova un Gavirate in fondo alla graduatoria, ma che ha appena cambiato mister: è arrivatol ‘esperto Costanzo Celestini (foto). Si gioca ovunque alle 14.30.

In serie D, 13′ giornata, a Mazzano nel Bresciano si gioca Ciliverghe-Varesina con gli ospiti a caccia dei tre unti per restare nell’alta classifica. Arbitro Alessandro Dallagà di Rovigo (assisenti Davide Adinolfi di Salerno e Marco Infante di Battipaglia).

Nelle categorie regionali si è giunti alla 10′ giornata. In Eccellenza Cinisello-Caronnese con arbitro Giorgio Corna di Bergamo (Suardi Cila di Chiara e Mattia Sechi di Crema); Mariano-Fbc Saronno con arbitro Dario Semeraro di Monza (Elia Sanneris di Mantova e Miki Ravelli di Bergamo) e Pavia-Ardor Lazzate con arbitro Alessandro Pio Carpentiere di Barletta (Gabriele Borella di Saronno e Marco Molino di Cinisello Balsamo).

In Promozione Aurora Cmc-Castanese con arbitro Antonio Pio Raiti di Busto Arsizio (Salvatore Miano di Milano e Mario Speranza di Milano), Besnatese-Academy Uboldo con arbitro Christian Piastrella di Busto Arsizio (Ambra Ramona Ferretti di Varese e Aurora Anastasi di Busto Arsizio), Ceriano Laghetto-Cob 91 con arbitro Valerio Razvan Labbrodoro di Gallarate (Mattia Raciti di Pavia e Paolino Miele di Pavia) e Gavirate-Universal Solaro con arbitro Luca Innocenti di Abbiategrasso (Francesco Maggio di Monza e Tommaso Martinelli di Monza).

In Prima categoria girone A Amici dello sport-Tradate Abbiate con arbitro Angelo Alessio Di Sciuva di Comno; nel girone B Atletico Lomazzo-Portichetto Luisago con arbitro Lorenzo Maria Polidoro di Milano, Bovisio Masciago-Sc United con arbitro Gianluca Compagni di Abbiategrasso, Bulgaro-Gerenzanese con arbitro Silvio Gamba di Bergamo, Menaggio-Limbiate con arbitro Nicolò Esposito di Sondrio e Rovellasca 1910-Monnet Xenia con arbitro Lorenzo Miozzo di Como.

In Seconda categoria girone Z Ardor-Pro Juventute con arbitro Federico Murgida di Gallarate, Samarate-Cistellum con arbitro Alessandro Radici di Varese, Borsanese-Amor sportiva con arbitro Federico Oliverio di Gallarate, Busto 81-Lonate Ceppino con arbitro Francesco Secchi di Gallarate; nel girone R Dal Pozzo-Giussano con arbitro Massimo Colazzo di Monza e Oratorio Figino-Cogliatese con arbitro Dario Magnani di Monza.

In Terza categoria Azzurra Mozzate-Airoldi Origgio con arbitro Gianluca Cavallin di Varese.

10112024