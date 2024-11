news

XRP è in difficoltà a causa della causa in corso con la SEC, ma c’è la speranza che la vittoria di Trump possa portare a modifiche normative a vantaggio dell’asset. Gli analisti prevedono uno scenario rialzista per il token, con possibili guadagni se i livelli di resistenza vengono superati.

Le previsioni a breve termine per XRP potrebbero vederlo salire a livelli interessanti: oggi il token registra un recupero superiore al 7% nella settimana. Il nuovo token PEPU potrebbe fare molto meglio di Ripple, vista la sua prevendita esplosiva da $25,5 milioni, in quanto gli esperti puntano su un 100x con il listing.

XRP ha un grande potenziale

XRP di Ripple è tra le poche criptovalute leader i cui prezzi sono scesi da inizio anno: in questo momento il calo del suo valore è del 16% a partire dal 1° gennaio. Un fattore importante che sta frenando la valutazione di XRP e creando un clima di incertezza sembra essere la prolungata causa legale tra Ripple e la SEC degli Stati Uniti.

Nonostante le numerose sentenze dei tribunali degli ultimi mesi, il caso è ancora in corso a causa dell’appello dell’autorità di regolamentazione contro un verdetto del 2023, che ha stabilito che le vendite di XRP della società agli investitori al dettaglio sugli exchange di criptovalute non violavano le leggi sui titoli.

Tuttavia, i risultati delle elezioni presidenziali degli Stati Uniti possono invertire la tendenza negativa dell’asset, come accadde quando il prezzo di XRP esplose a un nuovo massimo storico diversi mesi dopo che Donald Trump si era assicurato una vittoria nelle elezioni del 2016.

Trump ha infatti promesso di licenziare il presidente della SEC, Gary Gensler: cambiare il leader della SEC con qualcuno più aperto a promuovere l’innovazione può avere un impatto positivo sull’intero mercato degli asset digitali.

Previsioni di prezzo di XRP – 2024

Entro la fine dell’anno, se XRP si afferma come un buon investimento, potrebbe contare sulla previsione rialzista di $ 0,7381. Comparativamente, se viene innescato un sentiment sfavorevole, la previsione ribassista del prezzo XRP (XRP) per il 2024 è di $ 0,4142.

Se lo slancio del mercato e il sentiment degli investitori aumentano positivamente, allora XRP (XRP) potrebbe raggiungere $ 2. Inoltre, con futuri aggiornamenti e progressi nell’ecosistema XRP, XRP potrebbe superare il suo attuale massimo storico (ATH) di $ 3,84 e segnare il suo nuovo ATH.

Previsione del prezzo XRP – 2025

Secondo gli analisti di CryptoPredictions, Il movimento ribassista del 2024 potrebbe continuare fino a maggio, ma entro l’estate è prevista l’inversione, con una crescita mensile costante nei tassi XRP/USD. Un livello di prezzo medio raggiungerà $ 0,7645 entro dicembre, con un massimo che supererà il livello di $0,9.

Secondo PricePrediction, invece, Ripple promette la continuazione del mercato rialzista nel 2025. Gli esperti suggeriscono che il prezzo medio del token raggiungerà $ 0,9104. Entro la fine dell’anno, il tasso XRP supererà il livello di $1, con un prezzo massimo di $ 1,06.

Gli analisti di Changelly, inoltre, prevedono un ulteriore aumento del tasso di Ripple, che continuerà un trend rialzista entro la fine del 2024, con medie in aumento a $ 0,910. Non sono previste correzioni lungo il percorso, il che indica un sentiment di mercato positivo nei confronti di Ripple.

Infine DigitalCoinPrice afferma che nel 2025 XRP salirà fino all’intervallo di $ 1,29 – $ 1,58. La criptovaluta rimarrà all’interno dell’intervallo, mostrando un movimento laterale senza picchi o cali notevoli.

Previsione del prezzo di XRP – 2026

Gli analisti di CryptoPredictions forniscono una prospettiva mista per il 2026: il prezzo di XRP scenderà significativamente all’inizio dell’anno, ma poi inizierà a risalire e ripristinerà le sue posizioni entro novembre. La crescita continuerà ulteriormente e il prezzo medio a fine anno sarà stimato a $ 0,8154 con il massimo annuale sopra il livello di $ 1.

Gli analisti di PricePrediction prevedono invece che il prezzo medio di XRP crescerà fino a $ 1,42 entro la fine dell’anno. Il prezzo non subirà fluttuazioni di mercato durante il periodo di 12 mesi. Il livello di $ 1 verrà violato a marzo e un massimo annuale di $ 1,56 verrà raggiunto a dicembre.

Gli esperti di Changelly prevedono un’ulteriore continuazione del trend rialzista. I livelli medi dei prezzi cresceranno da $0,953 a $1,42 entro dicembre, il livello massimo di $1,56 sarà raggiunto entro la fine dell’anno, quindi le prospettive generali rimangono promettenti.

Anche DigitalCoinPrice fornisce una previsione mista del tasso XRP/USD nel 2026. Sono previste fluttuazioni di prezzo durante l’anno e, sebbene i livelli medi dei prezzi cresceranno fino al picco di ottobre di $ 2,04, anche la volatilità aumenterà, per cui gli esperti raccomandano di essere cauti nelle decisioni di investimento.

