Calcio

Una doppietta di Cavaliere e il gol del solito Capogna tiene la Baranzatese in vetta. In scia c’è però un Morazzone che continua a stupire, non lo fa certamente un Ghizzi che resta garanzia in area di rigore.

Sfruttano il turno agevole sulla carta anche Universal Solaro e Accademia Bmv che inguaiano ancora Gavirate (alla prima di Celestini) e Olimpia Tresiana. Tra le formazioni oggi in posizione da play off inciampa la Besnatese che non va oltre l’1-1 contro un Academy Uboldo che pare aver trovato finalmente una quadra. Merita una nota di merito il 2-0 estreno della Cob che batte il Ceriano nonostante l’inferiorità numerica per quasi tutto il match.

Di seguito risultati, marcatori e classifica aggiornata.

Promozione – Risultati e marcatori

Aurora Cantalupo – Castanese 1-0 Reti: 16′ st Bianchi.

Baranzatese – Canegrate 3-1 Reti: Cavaliere, Cavaliere, Capogna –

Besnatese – Academy Uboldo 1-1 Reti: 31′ pt Tomasini (B), 44′ pt Pozzi (B).

Ceriano Laghetto – Cob 91 0-2 Reti: 6′ pt Bonoldi, 4′ st Siviero.

Gavirate – Universal Solaro 0-2 Reti: Tartaglione, Mantellini.

Morazzone – Verbano 1-0 Rete: 39′ pt Ghizzi.

Accademia BMV – Olimpia Tresiana 2-0 Reti: 30′ st Rondanini, 48′ st Piccatto.

Luino – Valle Olona 2-1 Reti: 14′ pt Cesaro (V), 22′ pt rig. M. Testa (L), 25′ st Incarbone (L)

Classifica: Baranzatese 25, Morazzone 24, Universal Solaro 21, Accademia Bmv 21, Besnatese 16, Canegrate 15, Aurora Cantalupo 14, Cob91 13, Valle Olona 12, Olimpia Tresiana 10, Ceriano Laghetto e Luino* 9, Castanese 8, Verbano 7, Academy Uboldo 6, Gavirate 5.