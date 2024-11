Città

SARONNO – Nella giornata di domani, lunedì 11 novembre, in via Balanguer verrà posizionata una gru per consentire un intervento di manutenzione ad un immobile privato.



Nelle due giornate, dalle 7 alle 21, il tratto di strada a senso unico compreso tra piazza Statuto/via Ferrari e l’ingresso di piazza Zerbi è pertanto area di cantiere ove vigono divieto di transito e sosta, su entrambi i civici, in regime di rimozione forzata, a monte e a valle del cantiere, eccetto per i residenti, i mezzi di soccorso e i mezzi che utilizzano l’area di parcheggio a pagamento per i quali è consentito il doppio senso di circolazione.

Chi percorre la via Ferrari all’intersezione con la piazza Statuto avrà l’obbligo di proseguire in direzione via Ferrari via Luini eccetto i residenti, i mezzi di soccorso e i mezzi che utilizzano il parcheggio.