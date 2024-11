Città

SARONNO – Nella giornata di ieri, sabato 9 novembre, si è svolta a Saronno la Marcia mondiale per la pace e la nonviolenza, un evento organizzato con il sostegno del coordinamento di associazioni 4 passi di pace e con il patrocinio del comune di Saronno. L’iniziativa ha raccolto persone di tutte le età, dai più giovani agli anziani, unite in un corteo pacifico che ha attraversato le vie principali della città, con l’intento di promuovere la pace, la solidarietà e l’impegno sociale.

I primi partecipanti sono giunti intorno alle 14.30, ma è stato alle 15.30 che il corteo ha preso ufficialmente il via da Piazza Libertà. Con passo tranquillo, i manifestanti hanno percorso le vie principali del centro cittadino, passando per Corso Italia, Piazza Volontari del sangue, via Cavour, via San Cristoforo, via Padre Monti e infine via Legnani. Lungo il cammino, il corteo si è ingrandito con nuovi partecipanti che si univano al passaggio, contribuendo a creare un clima sereno e festoso.

La meta finale della marcia è stata l’oratorio di via Legnani, dove i partecipanti sono stati accolti dalle note di “Il cielo d’Irlanda“, eseguita dal vivo da Renato Franchi & His Band. La musica è stata protagonista del pomeriggio, con brani dedicati alla pace e al rispetto reciproco che hanno coinvolto tutti i presenti in un clima di festa e riflessione.

Ad aprire il momento di riflessione in oratorio, è stato il messaggio registrato del missionario congolese Alex Zanotelli, seguito da un intervento appassionato di Pierangelo Monti, segretario del Movimento internazionale della riconciliazione (Mir). Monti ha ricordato l’importanza di eventi come la Marcia mondiale, sottolineando come, nonostante le innumerevoli manifestazioni per la pace, le guerre e i conflitti continuino a insanguinare il pianeta. “Non si può avere la pace seminando la violenza: tra mezzi e fini ci vuole coerenza” ha dichiarato, esortando i presenti a riflettere sulla necessità di percorrere vie di riconciliazione e non di guerra.

Successivamente, ha preso la parola Elio Pagani, presidente del centro di documentazione “Abbasso la guerra” di Venegono e attivista di Pax Christi, che ha richiamato l’attenzione sulla prossima tappa della Marcia mondiale a Varese, il 20 novembre. “Serve promuovere un disarmo, un’educazione alla nonviolenza come radicale trasformazione del mondo” ha affermato Pagani, annunciando l’organizzazione di incontri nelle scuole e di interventi pubblici per sensibilizzare la popolazione sull’importanza della pace e della riconciliazione. Il momento di riflessione si è concluso con una dichiarazione corale da parte dei manifestanti: “È ora di cessare il fuoco in tutte le guerre e i genocidi nel mondo. È ora di cessare l’educazione dei giovani alla guerra come attività nobile. È ora di cessare il mantenimento degli arsenali atomici e di cessare l’idea che la guerra sia uno strumento di risoluzione dei conflitti.”

Un altro momento significativo è stato l’ascolto del messaggio audio di Moni Ovadia, celebre artista e attivista per i diritti umani, che ha condiviso una riflessione profonda sul concetto di pace: “Pace è una parola straordinaria, ma appartiene agli esseri umani lontani dal potere. È necessario un impegno dal basso, una mobilitazione mondiale, giorno dopo giorno e in ogni circostanza. Tocca a noi che non siamo al potere costruire la pace. I potenti non lo faranno”.

Infine, i presenti si sono tenuti per mano, formando il simbolo della pace sul campo da calcio dell’oratorio, un momento simbolico che ha suggellato il senso di comunità e di condivisione dell’intera giornata. La band ha poi eseguito gli ultimi brani, regalando un arrivederci musicale a tutti i partecipanti.

L’evento si è concluso con un senso di speranza condiviso e con la promessa di continuare a marciare insieme, per costruire un mondo in cui la pace e la nonviolenza possano davvero prevalere.

QUI LA FOTOGALLERY

(foto dell’evento)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti