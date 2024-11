Città

SARONNO – Sabato 16 e domenica 17 novembre si terrà al PalaExbo di Saronno, in via Piave 1, un torneo di padel organizzato dal Lions Club Saronno del Teatro, appartenente al distretto Lions International 108 Ib1. L’evento è aperto agli appassionati di padel e garantisce ai partecipanti almeno due partite, grazie alla formula a gironi. La quota di iscrizione è di 30 euro.

Il torneo ha anche uno scopo solidale: il ricavato sarà devoluto al servizio cani guida, progetto che finanzia l’addestramento di cani per assistere persone cieche e ipovedenti in tutta Italia, migliorandone l’autonomia e la qualità della vita.

“Inviamo – spiegano gli organizzatori – tutti a unirsi a noi per condividere il piacere del gioco e sostenere una causa che cambia la vita a molte persone”.

Per partecipare o per maggiori informazioni, è possibile contattare gli organizzatori via email all’indirizzo [email protected], su WhatsApp al numero +39 348 532 3978 oppure tramite messaggio diretto su Instagram al profilo @lionsclub_saronnodelteatro.

