SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Movimento 5 stelle in merito alle dimissioni del presidente del consiglio comunale Pierluigi Gilli.

Abbiamo ascoltato e letto fiumi di parole, negli ultimi giorni, sulla vicenda della mozione di sfiducia al sindaco presentata dal centrodestra saronnese. A noi, più che le parole, importa analizzare i fatti.

E i fatti dicono, in primo luogo, che la mozione è stata respinta, e che la Lega dovrà aspettare ancora un po’ prima di poter concorrere di nuovo all’ambita poltrona di primo cittadino.

In secondo luogo, che le inaspettate dimissioni del presidente del consiglio comunale, che ringraziamo per il lavoro svolto a favore della città, hanno aperto uno scenario politico differente, e del quale occorre tener conto per qualsiasi ragionamento politico che guardi avanti.

Proprio perchè a noi interessa guardare avanti – e non indietro – siamo interessati ad una soluzione istituzionale dell’attuale crisi, che, a partire dall’elezione del prossimo presidente del consiglio comunale, guardi ad un orizzonte di fine consiliatura senza ulteriori scossoni.

Soluzione che, senza comprendere cooptazioni nell’attuale maggioranza, possa concorrere ad un più ampio ragionamento di prospettiva. Nell’interesse, anzitutto, delle cittadine e dei cittadini saronnesi, il cui giusto desiderio è quello di avere una città ben amministrata.

