Cronaca

ROVELLO PORRO – L’allarme è stato lanciato nel tardo pomeriggio di ieri attraverso i social: ancora ladri in azione in paese, stavolta hanno cercato di forzare una finestra di una casa in via Boccaccio ed a quanto pare avrebbero utilizzato anche un trapano. Non irrilevanti, dunque, i danni materiali ma i malviventi si sarebbero dovuti allontanare a mani vuote, perchè scoperti dal padrone di casa.

I proprietari, che erano nell’abitazione, avrebbero udito un rumore sospetto, hanno acceso la luce ed a quel punto gli sconosciuti si sarebbero dileguati. Ma in precedenza sarebbero riusciti ad entrare in altro alloggio, mettendolo sottosopra. Agli interessati non è rimasto che avvisare le forze dell’ordine, e sono adesso in corso le indagini.

(foto archivio)

10112024