Sport

CARONNO – Spettacolo ieri sera al Palasport di Caronno Pertusella dove è andato in scena il primo derby stagionale tra Caronno e Saronno. Il match, dopo oltre due ore di gara è terminato 2-3 in favore degli amaretti, che sotto due volte nel punteggio, ha reagito e portato a casa la rimonta.

Nel primo set i ragazzi di coach Claudio Gervasoni partono subito aggressivi. Servizio velenoso a mettere parecchio in difficoltà la ricezione saronnese, non consentendo al palleggiatore Matteo Pedroni di sfruttare al meglio il potenziale dei suoi attaccanti. Il set termina 25-18 in favore dei padroni di casa.

Nel secondo si inverte la musica ed è Saronno ad avere in mano il pallino del gioco. Caronno fatica in cambio-palla e Saronno macina vantaggio fino al 20-25 finale.

Partita pazza e avvincente, con le squadre che alternano momenti buoni e cali improvvisi: il terzo e il quarto sono lo specchio dei primi due, il primo lo porta a casa Caronno 25-22, mentre nel secondo è Saronno a dominare e chiudere 18-25.

Si decide tutto al tie-break dove a prevalere sono di nuovo gli amaretti, galvanizzati dalla vittoria del set precedente e dall’idea di una possibile (doppia) rimonta nel derby.

Di seguito le parole post-partita del capitano Federico Fontana: “Erano due anni che non vincevamo con Caronno e finalmente ci siamo riusciti. E’ stata una partita tosta, con prestazioni altalenanti da parte di entrambe le squadre. Siamo stati bravissimi a non mollare sotto 2-1 e portare a casa la rimonta vincendo il quarto e il quinto set.”

Gli amaretti con questo successo guadagnano la seconda posizione in classifica, piazzandosi dietro di 2 punti alla capolista Cirié. Il prossimo appuntamento per Saronno è atteso sabato alle 18:00 al Paladozio contro Vero Volley.