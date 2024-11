Altre news

SARONNO – Oggi tempo perlopiù soleggiato, con qualche nube bassa o banco di nebbia al mattino e nessuna pioggia prevista. La temperatura massima sarà di 14°C, mentre la minima si attesterà sui 5°C, con lo zero termico a circa 2690 metri. I venti saranno deboli da Nordest al mattino e da Sudest nel pomeriggio. Per maggiori dettagli, visita 3BMeteo.

L’alta pressione continua a portare stabilità e sole in regione. Sulle basse pianure occidentali ed orientali si prevede una giornata perlopiù soleggiata, con nebbie mattutine che si diradano nel corso della giornata. Sulle pedemontane, alte pianure e Prealpi occidentali, i cieli rimarranno sereni o poco nuvolosi, mentre nelle Orobie e sulle Alpi Retiche il cielo sarà in prevalenza limpido, con qualche addensamento in serata. Le Prealpi orientali vedranno alternanza di schiarite e nuvolosità più densa nelle ore centrali. I venti deboli girano da Sud-Ovest verso Sud-Est.

