CESANO MADERNO – Una serata che si è conclusa in ospedale per nove persone presenti ieri sera in un ristorante di Cesano Maderno. L’incidente è avvenuto intorno alle 22.30 di domenica 10 novembre.

Secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco, prontamente intervenuti con squadre provenienti da Desio e Bovisio Masciago, il distacco della cappa di aspirazione dei fumi avrebbe provocato una fuoriuscita di monossido di carbonio. Diverse persone hanno accusato sintomi di intossicazione, rendendo necessario l’intervento immediato dei soccorsi in codice rosso.

L’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha inviato sul posto numerose ambulanze e un’auto medica per assistere i presenti. In totale, nove persone, con età comprese tra i 17 e i 33 anni, sono state coinvolte. Il ferito più grave è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza, mentre gli altri sono stati trasferiti in codice verde negli ospedali di Desio e Garbagnate Milanese.

Al momento, le cause dell’incidente non sono state ancora chiarite, e sono in corso accertamenti per comprendere l’origine del guasto.

11112024