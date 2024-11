news

Per le criptovalute sembra che l’unica strada sia quella del rialzo con il nuovo presidente. Anche prima che la Georgia e la Carolina del Nord cadessero nella sua colonna elettorale, i trader stavano prendendo posizione in obbligazioni e criptovalute.

I rendimenti sono in rialzo per il timore che il deficit degli Stati Uniti si gonfi ancora di più. Il dollaro si è rafforzato sulla scia dei dazi che Trump intende imporre a tutte le importazioni nel Paese, mentre il prezzo del bitcoin ha toccato nuovi massimi sopra i $76.000.

Si tenga presente, inoltre, che per quanto riguarda Bitcoin le elezioni presidenziali sono sempre state un buon elemento per la sua crescita. Dopo i tre precedenti cicli elettorali del 2012, 2016 e 2020, ha generato un rendimento semestrale rispettivamente del 949%, 131% e 328%. Nel 2024/25 potrebbe verificarsi il più grande movimento post elettorale di sempre, con previsioni di un’impennata del prezzo verso i $200.000.

Come funzionerà il Trump Mega & Technology Group

Mentre gli investitori si preparano ad adattarsi alla nuova realtà di ciò che significherà un’amministrazione Trump protezionista e favorevole alle criptovalute, c’è un certo grado di incertezza da parte di alcuni trader.

Per questo motivo potrebbe essere opportuno guardare a segnali favorevoli, primo tra tutti la Trump Media & Technology Group (DJT), in rialzo del 35,7% a $33,94. L’attività principale di TMTG è la piattaforma di microblogging Truth Social.

Sebbene i fondamentali della società mostrino che si tratta di un’azienda in perdita (l’utile per azione è negativo e pari a $-0,59), il titolo viene scambiato al pari di un meme, salendo e scendendo di valore con le fortune politiche di Donald Trump. Ciò fa presagire una piega strettamente rialzista.

Trump può contare sull’appoggio di Elon Musk

Trump può contare poi sull’approvazione del magnate Tesla Elon Musk. Certo, c’è una contraddizione evidente tra la missione di Tesla di ridurre le emissioni di carbonio e la negazione del cambiamento climatico di Trump e il suo rifiuto di tutto ciò che è elettrico quando si tratta di automobili.

Ma Elon Musk potrebbe presto assumere un incarico nel governo federale come capo del nuovo Dipartimento per l’efficienza, anche soprannominato scherzosamente DOGE.

A giudicare dall’impennata del prezzo delle azioni Tesla, il mercato pensa che Trump inizierà ad apprezzare anche i veicoli elettrici, il che significa che i sussidi rimarranno e potrebbero persino essere aumentati.

Tuttavia, c’è una piccola macchia da considerare, ovvero il conflitto di interessi che richiederebbe a Musk di abbandonare le sue posizioni di CEO nelle sue molteplici società, compresa Tesla. Gli azionisti potrebbero non gradire.

Tuttavia, nel complesso, la sua vicinanza alle leve del potere americano e all’influenza presidenziale rappresenta un valore aggiunto per Tesla. Il titolo è in rialzo del 13,2% nel mercato statunitense a $251,4.

Dogecoin è il primo simbolo di un’apertura al mondo cripto

Musk offre un bell’assist al mondo delle criptovalute. L’acronimo del Department of Government Efficiency è $DOGE, il nome della meme coin per eccellenza, Dogecoin.

Quando il mercato ha notato la crescente probabilità di una vittoria di Trump, man mano che lo spoglio procedeva, $DOGE ha iniziato a salire. A un certo punto, ha registrato un’impennata del 26%, adesso in rialzo del 17,6% a $0,1974.

La lunga associazione di Elon Musk con Dogecoin ha molto a che fare con la sua importanza nel settore. Questo fenomeno non può che amplificarsi, soprattutto alla luce dell’obiettivo dichiarato da Trump di fare degli Stati Uniti la capitale del mondo delle criptovalute.

Anche se è difficile dire in questo momento quali delle dichiarazioni politiche di Trump ed Elon si realizzeranno, il licenziamento di Gary Gensler dal suo ruolo di presidente della Securities and Exchange Commission sarà probabilmente il primo passo per introdurre un quadro normativo favorevole alle criptovalute.

Timo Lehes, cofondatore di Swarm Markets, è d’accordo: “La logica è abbastanza semplice: i mercati delle criptovalute vedono Trump molto più favorevole al settore di quanto non lo sarebbe stata un’amministrazione Harris. Ciò è dovuto principalmente al modo in cui le autorità di regolamentazione degli Stati Uniti trattano le criptovalute. Se guardiamo agli ultimi quattro anni dell’amministrazione Biden, questo ci dice tutto su come la criptovaluta è stata trattata dai democratici.”

Lehes cita anche le nuove tasse che Kamala Harris stava pianificando e come questo abbia contribuito ad alimentare un generale clima pro Trump: “C’è anche un altro elemento, che riguarda la tassazione. Harris ha preso una posizione strana nella campagna elettorale minacciando di tassare i guadagni non realizzati sui beni. A parte il fatto che è molto difficile da realizzare in pratico, sarebbe stato molto negativo per i detentori di asset importanti come BTC”.

Quali sono le altcoin da tenere d’occhio in questo momento

Per coloro che non conoscono le criptovalute, e che magari si avvicinano al mercato, c’è una nuova cripto chiamata Sol Strategies, che può essere acquistata sul mercato OTC negli Stati Uniti (CYFRF) o alla Borsa di Toronto.

Un’altra interessante opportunità è rappresentata da una meme coin chiamata FreeDum Fighters ($DUM), attualmente in prevendita. È possibile acquistare il token e puntare su uno dei due contendenti politici, MAGATRON o Kamacop 2000. Si tratta di un progetto satirico ispirato alle elezioni presidenziali.

Il token $DUM costa $0,000070 in prevendita, ma il prezzo aumenterà tra tre giorni, quindi vale la pena entrare in anticipo. Inoltre, il sistema stake-to-vote fa guadagnare il 274% di APY sui token depositati nei rispettivi pool per i combattenti politici meccanizzati. $DUM può essere acquistato utilizzando Ethereum o Solana.

Per coloro che stanno pensando di immergersi in altro modo nel mondo delle meme coin ispirate a Trump, sia $MAGA che $TRUMP sono scesi di circa il 20%, quindi bisogna aspettare prima di investire.

Ma nel frattempo, non sarebbe male tenere in conto altre due opportunità che si presentano promettenti: Crypto All-Stars ($STARS) e Pepe Unchained ($PEPU).

$PEPU è una delle più grandi prevendite dell’anno, avendo raccolto $25 milioni per il suo ecosistema Layer 2 all’avanguardia. Il progetto ha appena annunciato un nuovo aggiornamento massiccio dell’ecosistema Pepe Unchained, Pepe’s Pump Pad, dove chiunque potrà facilmente lanciare le proprie meme coin.

La nuova funzione promette di fare per Ethereum quello che il popolarissimo Pump.fun ha fatto per la blockchain Solana.