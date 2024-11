Altre news

GERENZANO – Domenica 10 novembre, il progetto Ambienti@moci 2024 ha preso vita nel cuore di Gerenzano con l’evento Puliamo i rioni, organizzato dall’associazione I Colori di Gerenzano in collaborazione con il comune. Una giornata dedicata all’amore per il proprio paese e alla tutela dell’ambiente, che ha visto la partecipazione di numerosi cittadini e contradaioli, impegnati attivamente nella raccolta dei rifiuti sparsi per le strade e nei luoghi pubblici.

L’iniziativa ha avuto una risposta positiva e numerosa, coinvolgendo persone di tutte le età, unite dal desiderio di rendere Gerenzano un luogo più pulito e vivibile. Armati di guanti, sacchi e pinze, i volontari si sono distribuiti nei vari rioni del paese, raccogliendo rifiuti di ogni tipo e contribuendo a restituire bellezza agli spazi comuni.

Questa giornata di pulizia non è solo un’opportunità per ripulire l’ambiente dai rifiuti, ma rappresenta anche un importante momento di cittadinanza attiva. I volontari hanno dedicato tempo ed energie, mostrando con i fatti cosa significhi prendersi cura della propria comunità. I loro sforzi sono un esempio straordinario di responsabilità collettiva e di impegno verso la salvaguardia del territorio, ricordando a tutti l’importanza di rispettare e proteggere l’ambiente in cui viviamo.

L’iniziativa Puliamo i rioni si inserisce all’interno del più ampio progetto Ambienti@moci 2024, che ha come obiettivo quello di sensibilizzare la popolazione sull’importanza della tutela ambientale attraverso attività concrete e partecipative. L’Associazione I Colori di Gerenzano, da sempre impegnata nel promuovere valori di sostenibilità e di rispetto per il territorio, ha lavorato a stretto contatto con il comune per realizzare questo evento, con la speranza di coinvolgere sempre più persone nel processo di cura e rispetto per l’ambiente.

La giornata si è conclusa con un sentito ringraziamento a tutti i partecipanti, che con il loro impegno hanno contribuito a fare la differenza. Il loro entusiasmo e la loro dedizione hanno lasciato un segno tangibile sul territorio, rendendo le strade e i luoghi pubblici più puliti e piacevoli da vivere. Iniziative come questa ricordano a tutti l’importanza di prendersi cura del proprio paese e di rispettare gli spazi comuni, un’azione che va ben oltre la singola giornata di pulizia e che rappresenta un passo concreto verso un futuro più sostenibile.

(foto dell’evento)

