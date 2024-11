Città

SARONNO – Sventato furto di olio all’Eurospin del Matteotti di Saronno.

“La società di trasporti ci ha annullato la multa e ci ha fatto le sue scuse, ma resta il difficile momento che mia moglie e mio figlio autistico hanno dovuto affrontare quando, sul mezzo pubblico, sono stati sanzionati da un controllore, nonostante mio figlio, come disabile, avesse diritto a viaggiare gratis. Per lui andare in autobus era una vera festa, e il momento di frustrazione che ha vissuto è stato intenso e davvero impattante per la sua quotidianità”. Sono le parole di un papà saronnese che racconta la disavventura capitata al figlio e alla moglie.

Sfiducia. M5s: “A noi interessano i fatti con una soluzione istituzionale a porti a fine consigliatura”.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

11112024