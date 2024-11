iltra2

CASTIGLIONE OLONA – Sabato 9 novembre si è tenuta una cerimonia per l’installazione di un nuovo defibrillatore in via Cardinal Branda 15, che è stato donato da Castiglione Olona Servizi Srl. Durante l’evento, i responsabili del Comune hanno ringraziato la referente della farmacia comunale di Castiglione Olona, Valentina Amicarelli, Dario De Munari del Gruppo consiliare Castiglione Civica e tutti i partecipanti. Era presente anche il sindaco, Giancarlo Frigeri.

L’installazione di un defibrillatore in una zona pubblica rappresenta un passo importante per la sicurezza della comunità. Il defibrillatore è uno strumento salvavita, progettato per erogare una scarica elettrica al cuore in caso di arresto cardiaco improvviso, ristabilendo così un ritmo regolare. La sua accessibilità e semplicità di utilizzo possono fare la differenza nei primi minuti critici, aumentando significativamente le possibilità di sopravvivenza in attesa dell’arrivo dei soccorsi.

(foto: la consegna del nuovo defibrillatore che è stato installato a Castiglione Olona, al centro il sindaco Giancarlo Frigeri)

