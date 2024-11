Bitcoin ha raggiunto il suo massimo storico per la terza volta in 24 ore.

Con il mercato delle criptovalute che mostra un forte slancio dopo la vittoria elettorale di Donald Trump, quali token potrebbero offrire i maggiori guadagni in futuro?

Non solo Trump ha vinto la corsa presidenziale, ma la maggior parte dei membri del Congresso eletti è favorevole alle criptovalute.

Questo elimina un possibile ostacolo per Trump e altri sostenitori delle cripto, aprendo la strada a un futuro più luminoso per l’industria negli Stati Uniti.

Sono stati eletti più di 240 candidati alla Camera dei Rappresentanti e al Senato, definiti dal CEO di Coinbase Brian Armstrong come il “Congresso Americano pro cripto”.

Welcome to the new members of America’s most pro-crypto Congress ever… 219+ pro-crypto candidates and counting have now been elected to the House & Senate.

Tonight the crypto voter has spoken decisively – across party lines and in key races across the country. Americans… pic.twitter.com/t91wC3Wtzr

— Brian Armstrong (@brian_armstrong) November 6, 2024