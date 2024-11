ilSaronnese

ORIGGIO – Una serata dedicata alla biodiversità dei prati stabili e della loro riduzione, informando e sensibilizzando alla cura dell’ambiente e della natura. Il parco dei Mughetti propone per venerdì 15 novembre la proiezione del documentario “I prati, un paradiso perduto?” del regista Jan Haft, che ha vinto il premio “Regione Lombardia” al Sondrio Film Festival 2020. L’appuntamento è fissato alle 21 nella Sala dei Sindaci, in via Manzoni a Origgio.

Prima della proiezione verrà presentato il progetto “In seeds, biodiversità insubrica”, che vede il parco dei Mughetti impegnato nella valorizzazione dei prati stabili insieme a istituto Oikos Ets, parco regionale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate, parco regionale del Monte Barro, centro Flora Autoctona e Comune di Castelnuovo Bozzente.

(foto archivio: campo di girasoli nel parco dei mughetti)

