ORIGGIO – Da oggi, grazie a una collaborazione con la società cooperativa Cosma 2000 di Gerenzano, al centro anziani di Origgio verrà installata una nuova postazione di monitoraggio della salute. Questo presidio, posizionato nella sede dell’associazione anziani in via Manzoni, è stato scelto come luogo ideale per garantire visibilità alla cittadinanza e un accesso sicuro alla postazione.

La struttura sarà equipaggiata con un “totem”, un device multiparametrico e un tablet, strumenti dedicati alla misurazione dei principali parametri vitali. Gli utenti potranno rilevare temperatura corporea, ritmo respiratorio, frequenza cardiaca, pressione arteriosa, ossigenazione del sangue ed effettuare un elettrocardiogramma monotraccia, per un controllo semplice ma accurato della salute.

L’iniziativa, promossa da Cosma 2000 e ben accolta dall’amministrazione comunale, prevede un programma di formazione di 16 ore, suddiviso in quattro sessioni chiamate “Giornate della salute“. Questo percorso è pensato per garantire un utilizzo corretto e sicuro degli strumenti a disposizione della comunità. L’amministrazione comunale ha espresso pieno sostegno al progetto, evidenziando l’importanza della prevenzione e del monitoraggio della salute come strumenti fondamentali per la sicurezza e il benessere collettivo.

Grazie a questo nuovo servizio, gli anziani di Origgio potranno contare su un valido supporto nella gestione della propria salute, contribuendo così a identificare tempestivamente eventuali situazioni di rischio e a favorire abitudini di vita più sane.

