Cronaca

ORIGGIO / CASTIGLIONE OLONA – Alla intersezione fra le autostrada A8 ed A9 in territorio di Origgio ieri alle 10 si è registrato lo scontro fra due autovetture in direzione Milano: tre persone, fra esse un 27enne ed un 51enne, sono state soccorse. Sul posto con la polizia stradale anche l’ambulanza della Croce rossa di Saronno e quella della Croce azzurra di Caronno Pertusella, oltre all’auto-infermieristica. I feriti sono stati distribuiti fra gli ospedali di Niguarda e Galeazzi a Milano.

Ieri alle 20.30 tamponamento fra due auto in via Verdi a Castiglione Olona: un ragazzo di 24 anni ha avuto bisogno di assistenza medica, sul posto oltre ad una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno è intervenuta una ambulanza della Croce rossa ed il ferito è stato trasportato all’ospedale di Tradate, le sue condizioni non sono comunque apparse preoccupanti.

