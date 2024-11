Città

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato dell’amministrazione comunale sull’istruzione per adulti.

L’Amministrazione comunale punta ancora sull’alfabetizzazione linguistica e rinnova il suo sostegno al Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti di Varese. Nella primavera del 2023 il Comune di Saronno aveva deciso di implementare il servizio offerto dal Cpia Varese sul territorio avviando, in via sperimentale, nuovi corsi rivolti agli adulti stranieri presso la sede parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo, corsi che si sono aggiunti alle lezioni serali tradizionalmente organizzate all’Itis di via Carso.

L’anno successivo, ovvero dall’ottobre 2023 alla primavera del 2024, questi corsi aggiuntivi mantenuti nelle ore mattutine sono stati spostati a Casa di Marta, riscuotendo una grande adesione e permettendo così di soddisfare le molteplici richieste, soprattutto delle donne e dei minori. Quest’anno il Cpia Varese è riuscita a trovare un accordo con l’oratorio Regina Pacis per usufruire dei locali in via Roma e l’Amministrazione ha rinnovato lo stanziamento di 6.000 euro per permettere la collaborazione e favorire il processo di integrazione degli stranieri.

