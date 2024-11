Città

MILANO – SARONNO – Visto il successo crescente per il treno storico di Trenord, che registra sempre più appassionati e curiosi a bordo, l’azienda ha deciso di aggiungere una nuova corsa per chiudere in bellezza la stagione 2024. Oltre alla già prevista partenza di domenica 17 novembre da Milano Cadorna verso Laveno Mombello Lago, si aggiunge ora la data di domenica 24 novembre con destinazione Como Lago, sempre con partenza dalla storica stazione di Milano Cadorna.

Un’occasione imperdibile per chi desidera concedersi una giornata speciale all’insegna della storia, viaggiando su un convoglio d’epoca che unisce tradizione e fascino. Il treno è composto da tre carrozze di prima classe (AZ 130, 136 e 137) risalenti agli anni 1924-25, dal locomotore elettrico FNM E600-3 del 1928 e dal FNM E610-04 del 1949, entrambi sapientemente restaurati per riportare i passeggeri indietro nel tempo.

Durante il tragitto, i viaggiatori saranno accolti da figuranti in abiti d’epoca e riceveranno in omaggio un biglietto vintage insieme al libretto “Treno Storico”, disponibile anche per il download online. I figurati sono quelli del Gruppo storico Pro loco Saronno

Domenica 17 novembre Tratta: Milano Cadorna – Laveno Mombello Lago

Domenica 24 novembre Tratta: Milano Cadorna – Como Lago

