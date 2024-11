Con anticipo rispetto alle previsioni si sono conclusi i lavori di manutenzione della pavimentazione in pietra della via Garibaldi, dove ha inizio la Zona a traffico limitato di Saronno. Da lunedì 11 novembre sarà quindi riaperto l’ingresso della stessa via Garibaldi e verrà ripristinata la viabilità consueta per i residenti in possesso di pass.