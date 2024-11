iltra2

TRADATE – Lo scorso fine settimana, l’oratorio di Tradate ha accolto con entusiasmo 95 ragazzi e ragazze di prima media per una serata all’insegna della convivialità e dello spirito di comunità. L’evento, organizzato dalla Comunità pastorale, ha dato ai giovani la possibilità di incontrarsi fuori dall’ambiente scolastico, condividendo momenti di gioco, riflessione e preghiera con i loro animatori.

La pizzata è stata un’occasione speciale per i ragazzi di rafforzare i legami, divertendosi e partecipando a un programma di attività ideato per favorire l’amicizia e la collaborazione. L’atmosfera gioiosa ha reso la serata un successo, creando uno spazio sicuro e accogliente per i giovani, che hanno potuto sperimentare il valore della comunità e della fede.

Gli animatori, coinvolti nell’organizzazione dell’evento, hanno guidato i partecipanti nelle diverse attività, assicurandosi che ciascuno si sentisse parte di questo importante momento di aggregazione. L’iniziativa rappresenta un primo passo per accompagnare i ragazzi nel loro percorso di crescita, educandoli a valori di solidarietà e collaborazione, fondamentali per affrontare le sfide dell’adolescenza. La comunità pastorale di Tradate si augura che questi incontri possano continuare a rappresentare un punto di riferimento per i giovani, offrendo loro uno spazio di aggregazione sano e positivo all’interno del quale crescere e costruire relazioni durature.

(foto: il momento della preghiera durante la giornata dedicata ai giovani di prima media)

