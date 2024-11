iltra2

CASTIGLIONE OLONA – Tre castiglionesi alla maratona di New York: la Maratona di New York del 2024, svoltasi domenica 3 novembre, ha radunato oltre 55.000 corridori provenienti da tutto il mondo, confermandosi uno degli eventi più prestigiosi dell’anno nel calendario delle maratone internazionali. Questa 53′ edizione, con un percorso che attraversa i 5 distretti di New York (da Staten Island fino al traguardo a Central Park), ha visto la presenza di ben 2000 italiani, 150 in più rispetto allo scorso anno.

Tra i protagonisti, spiccano i nomi di tre atleti di Castiglione Olona che hanno rappresentato la nostra città nella Grande Mela: Dario Perri si è distinto con un tempo di 2h45’33”, conquistando il 699′ posto (14′ tra gli italiani), mentre Donatello Floris e suo figlio Davide hanno tagliato insieme il traguardo, rispettivamente con 4h35’48” e 4h35’52”. Nei giorni scorsi Dario, Donatello e Davide sono stati accolti in Comune per ricevere i ringraziamenti e le congratulazioni per l’eccezionale impresa e per aver portato il nome di Castiglione Olona oltre oceano.

