Comasco

TURATE – Al cimitero continuano a sparire i fiori. La denuncia arriva dai residenti che, nella festività dedicata al ricordo dei defunti, si sono recati al cimitero a trovare i propri cari. Tuttavia, i fiori lasciati sulle lapidi sono presto spariti: non si tratta di un episodio singolo, ma, come denunciano i cittadini, ripetuto e in tutto l’anno.

All’inizio, alcuni pensavano i fiori si allontanassero a causa del vento, tuttavia, anche dopo aver appesantito i vasi con sassi, i fiori continuavano a sparire. I ladri non hanno risparmiato neanche la parte del cimitero dedicata ai bambini, vicino alla cappella dei sacerdoti: a volte spariscono i fiori lasciati su tutte le lapidi, altre volte solo su poche selezionate.

(foto archivio)

11112024