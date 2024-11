Basket

SARONNO – “Come di consueto è possibile acquistare i biglietti online della della gara della Az Pneumatica Robur Saronno”: lo fa sapere il club saronnese in relazione, stavolta, al match infrasettimanale contro Agrigento di giovedì 14 novembre alle 20.30 al PalaBorsani di via Legnano a Castellanza, in prevendita online sul sito del partner della società cestistica, Ticketmaster.

La pagina dedicata qui a seguire

I roburini sono reduci della sconfitta in trasferta d i domenica contro Vicenza.

Classifica Legnano Knights 18 punti, Treviglio 16, Costa Imola, Rimadesio Desio e Blacks Faenza 14, Capo d’Orlando, Fulgor Fidenza, Fulgor Omegna e San Vendemmiano 12, Lumezzane, Gemini Mestre, Monferrato e Vicenza 10, Virtus Imola 8, Piacenza, Agrigento e Fiorenzuola 6, Crema 4, Az Robur Saronno e Ragusa 2.

