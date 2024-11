Città

SARONNO – “Negli ultimi trent’anni nessuno ma fatto investimenti e interventi nel campo B per il rubby. Noi abbiamo pensato e messo in atto una riqualificazione che risponde alle esigenze di un’associazione cittadina lasciando la possibilità dell’uso per chi già ne fruiva”.

Sono le parole dell’assessore allo Sport Gabriele Musarò che precisa alcune sue dichiarazioni nella conferenza stampa relative all’investimento di 100 mila euro per riqualificare il campo B dello stadio Colombo Gianetti che ha già iniziato ad ospitare gli allenamenti del Rugby Saronno.

“Ho parlato di un’area dismessa intendendo uno spazio che non veniva riqualificato e migliorato da trent’anni e così è stato. L’Amministrazione ha negli ultimi mesi riqualificato il campo B creando un fondo in sabbia calcare utilizzabile sia per il rugby sia idoneo per gli usi dell’Osa”.

