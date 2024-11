ilSaronnese

CISLAGO – Con l’approssimarsi della Festa dell’Albero di Legambiente, che cadrà il prossimo 21 novembre, il comitato “Salviamo il paesaggio” di Cislago ha lanciato un appello: ripiantare gli alberelli tagliati più 10 anni fa in via Roma, fornendo anche un piano di cura di quelli superstiti.

La richiesta è stata resa nota da Maurizio Cremascoli, delegato dei Verdi di Varese. Sottolineando lo stato di degrado della via, in particolar modo nei punti in cui gli alberi sono stati abbattuti, in cui si ritrova spazzatura e immondizia. Anche gli alberi ancora vivi, però, hanno bisogno di cure, motivo per cui l’associazione ambientalista ha chiesto un piano di cura all’amministrazione.

Non solo, Cremascoli coglie l’occasione anche per ricordare, soprattutto a seguito della serata pubblica per il patrimonio arboreo, che le piantumazioni degli alberi richiedono studi particolari anche a spazi e ambienti, scegliendo le essenze giuste di ciascuna pianta a ciascuna situazione.

