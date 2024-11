Sport

SARONNO – Il nuovo anno sportivo è iniziato da poco e Scherma Saronno ha già promosso diverse iniziative e ottenuto importanti risultati sulle pedane grazie alla guida dei tecnici Marco Di Martino e Andrea Giuliani.

Il 28 e il 29 settembre si è tenuta la prima prova di qualificazione regionale categoria Assoluti nel palazzetto di Gerenzano dove, ancora una volta, Scherma Saronno ha dato dimostrazione dell’alto livello dei propri atleti. Durante i due giorni di gare, sono stati staccati 5 pass per la prova nazionale Assoluti: nella competizione femminile Grassi Sofia, Mondelli Camilla e Oldani Giulia hanno conquistato il difficile risultato; Albertarelli Lupo Maria e De Servi Cristiano hanno raggiunto la stessa qualificazione nella categoria maschile.

Il 12 ottobre è toccato agli atleti più piccoli mettersi in gioco. Nel Trofeo città di Gallarate, per la categoria Giovanissimi (11 anni), Graziano Luca conclude il suo percorso di gara ad un passo dai migliori 8, mentre Sevesi Filippo conquista un bellissimo quinto posto.

Durante la prima prova di qualificazione regionale under 17 e under 20 tenutasi a Brembate di sotto (Bergamo) il 19 e 20 ottobre, un importante numero di atleti saronnesi si è qualificato per la prova nazionale Cadetti e Giovani: Canettoli Margherita (cat. Cadetti femminile), Borghi Samuele, Ferrero Nicolas, Graziano Matteo (cat. Cadetti maschile), Giordani Sara (cat. Giovani femminile) e Graziano Matteo (cat. Giovani maschile).

In questa prima fase dell’anno sportivo, Scherma Saronno si è vista impegnata in altre attività che, parallelamente a quella prettamente agonistica, qualificano e rendono possibile l’attività schermistica. Il 26 e il 27 ottobre Scherma Saronno ha ospitato, nella propria sala scherma, il corso di Tecnici delle armi di 1° livello, organizzato dal comitato regionale Fis Lombardia con il patrocinio del comune di Saronno. Erano presenti 25 futuri tecnici provenienti da tutta la regione e il corso è stato tenuto dal tecnico federale Stefano Iemoli coadiuvato dal tecnico regionale Cesare Mondelli, entrambi appartenenti allo staff della Asd saronnese.

In ultimo Scherma Saronno è stata l’organizzatrice della prima prova regionale Gpg nel palazzetto di Gerenzano il 2 e il 3 novembre riservata agli under 14. Con oltre 500 atleti presenti in gara per le discipline della spada e del fioretto, il weekend di gara ha regalato diverse soddisfazioni: spicca il risultato di Graziano Luca che conquista nella categoria Giovanissimi di spada (11 anni) un brillante sesto posto. Ottime anche le prestazioni di Rossi Dorotea, Lauro Morena e Gigliuto Tommaso che sfiorano un posto tra i premiati.

Resta infine possibile, per quanti lo desiderano, salire in pedana a tutte le età. Le lezioni di prova hanno luogo nella sala scherma di via Parini 54 nei giorni di lunedì, mercoledì e giovedì. E’ sufficiente contattare il numero 3711453660 della segreteria che fornirà informazioni sulle modalità e i tempi di partecipazione.

