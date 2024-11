Città

SARONNO – Studente picchiato alla fermata del bus per rubargli il giubbotto.

Al cimitero continuano a sparire i fiori. La denuncia arriva dai residenti che, nella festività dedicata al ricordo dei defunti, si sono recati al cimitero a trovare i propri cari. Tuttavia, i fiori lasciati sulle lapidi sono presto spariti: non si tratta di un episodio singolo, ma, come denunciano i cittadini, ripetuto e in tutto l’anno.

La segreteria nazionale di Forza Italia ha deliberato, ai sensi dell’articolo 75 dello Statuto, l’affiliazione con l’associazione ‘Italia c’è’, fondata dall’imprenditore saronnese Gianfranco Librandi, “con l’obiettivo di allargare la base aggregativa a tutte quelle forze di centro che, con Forza Italia, condividono i principi e i valori liberali, democratici, riformisti, nella cornice di un’Europa dei popoli”.

I vigli del fuoco di Lazzate a New York: tutte le foto.

12112024