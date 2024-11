ilSaronnese

UBOLDO – È approdato sugli scaffali delle librerie “Si fa in due”, il nuovo romanzo di Lorenzo Guzzetti, ex sindaco di Uboldo, pubblicato dalla casa editrice Nerosubianco. Il progetto ha suscitato grande entusiasmo nell’autore, che si prepara ora ad affrontare un fitto calendario di presentazioni in scuole, biblioteche e teatri.

La trama del romanzo ruota attorno a Marco Casati, un manager di successo e musicista, che viene convocato al Commissariato di Busto Arsizio dal vice questore Barbara Maestrelli per ricevere un atto di allontanamento da Chiara Micucci, la sua compagna, decisa a porre fine alla loro relazione. In queste due ore, Marco ripercorrerà la storia con Chiara e rivivrà le tensioni, i tradimenti, e le contraddizioni che hanno segnato il loro rapporto.

Il racconto scava nelle dinamiche di una relazione tossica, dove la violenza si insinua anche nei legami più intimi e si mescola con amore, narcisismo e incomprensioni. Con l’intervento di altre figure importanti nella vita di Marco – come Sveva, la sua ex, e Giulia – la narrazione esplora fino a che punto una relazione malata possa arrivare e cerca di rispondere alla difficile domanda: quando è davvero possibile mettere fine a un amore tossico? La risposta, come suggerisce la sinossi, potrebbe essere tragica e definitiva.

Con “Si fa in due”, Guzzetti affronta temi complessi e attuali, proponendo una storia che invita a riflettere sul confine sottile tra amore e violenza, e sulla necessità di interrompere relazioni distruttive.

