Pepe Unchained continua a raggiungere importanti traguardi nella sua prevendita, infatti ha ampiamente superato i $26 milioni dopo l’annuncio dell’introduzione del Pump Pad, una nuova piattaforma per la creazione e lo scambio di meme coin.

Dato anche l’entusiasmo crescente attorno all’ecosistema Layer-2 di Pepe Unchained (PEPU), molti esperti credono che questo progetto potrebbe essere pronto a esplodere con il listing.

Ecco perché PEPU ha tutte queste potenzialità e come partecipare al progetto prima che la sua ICO termini.

Grazie al Pump Pad il lancio di nuove meme coin su Ethereum diventa molto più semplice

Il Pump Pad è una piattaforma in cui chiunque può creare e lanciare meme coin sulla futura rete “Pepe Chain”. Di base, è la risposta di Pepe Unchained a Pump.fun, la piattaforma basata su Solana, che ha generato oltre 173 milioni di dollari di fatturato dal suo lancio.

Pump Pad prende il fascino principale di Pump.fun (che permette la creazione di meme coin senza dover avere competenze in merito) e lo mette a disposizione degli utenti di Ethereum. Con un semplice avvio in due clic, i creatori possono trasformare le loro idee di meme in token scambiabili in pochi secondi e ogni nuovo token avrà anche liquidità bloccata.

Inoltre, non potrà essere applicata alcuna imposta sugli acquisti o sulle vendite, contribuendo così a proteggere la base di investitori. Un altro aspetto che contraddistingue Pump Pad è l’integrazione con la tecnologia Layer-2 di Pepe Unchained, che aiuta a rendere le cose semplici e accessibili per gli utenti.

Ecco come utilizzare il Pump Pad nel dettaglio:

Infatti, secondo il whitepaper di Pepe Unchained, Pepe Chain sarà fino a 100 volte più veloce di Ethereum. Inoltre, visto che ha in mente piani per realizzare un DEX personalizzato e un esploratore di blocchi, Pepe Unchained sta costruendo un ecosistema su misura per i trader “degen”.

La prevendita di Pepe Unchained supera 26 milioni di dollari

Il momento non potrebbe essere migliore per la presentazione di Pump Pad: la prevendita di Pepe Unchained è diventata uno degli eventi più importanti del 2024 nel settore delle meme coin, superando la soglia dei 26 milioni di dollari.

I primi investitori possono ancora assicurarsi i token PEPU per soli $ 0,01249 ciascuno, un costo che aumenterà nelle varie fasi della presale, per cui partecipare per tempo consente di ottenere maggiori guadagni non realizzati.

L’entusiasmo suscitato dalla prevendita ha attirato l’attenzione di alcuni grandi nomi di YouTube: Austin Hilton ha recentemente parlato di Pepe Unchained ai suoi 275.000 abbonati, definendolo “enorme”, ma anche l’esperto di criptovalute Cilinix Crypto ha condiviso la sua approfondita analisi del progetto.

Quest’anno sono state lanciate migliaia di meme coin, ma poche (se non nessuna) hanno ottenuto questo livello di sostegno finanziario prima ancora di arrivare sugli exchange. Ecco perché vale la pena considerare questo tipo di investimento, che ha attratto anche le balene crypto, ovvero i grandi detentori.

C’è infatti chi ha addirittura disinvestito da PEPE per cercare di ottenere un guadagno da questo progetto.

Oltre il Pump Pad: l’ecosistema Layer-2 di Pepe Unchained è in netta crescita

Oltre al lancio di Pump Pad e al successo della prevendita, Pepe Unchained ha continuato ad ampliare silenziosamente il suo ecosistema. La sua app di “double staking” ha già guadagnato popolarità, offrendo un APY del 91% che attualmente ha portato al blocco di oltre 1,7 miliardi di token PEPU.

Anche la sicurezza è una priorità per il team del progetto: sia Coinsult, sia SolidProof hanno eseguito audit degli smart contract di Pepe Unchained, senza trovarvi problemi. Inoltre le condizioni di mercato potrebbero essere ideali per il progetto.

Le meme coin stanno riscuotendo un rinnovato interesse dopo la vittoria elettorale di Trump, principalmente perché è considerato un presidente pro-criptovalute e questa potrebbe essere un’ottima notizia per Pepe Unchained e per la funzionalità Pump Pad.

Con una minore incertezza normativa, infatti, questa funzionalità potrebbe riscuotere successo presso un pubblico più vasto. Grazie al supporto di una solida prevendita, di una sicurezza senza macchia e di una crescente base di token messi in stake, Pepe Unchained è in una posizione eccellente per sfruttare al meglio l’attuale slancio del mercato.

Se gli sviluppatori riusciranno a mantenere le promesse, Pepe Unchained potrebbe fare delle mosse esplosive una volta lanciato ufficialmente. Attualmente in prevendita, acquistare il token è semplice: basta visitare il sito web ufficiale di Pepe Unchained e utilizzare ETH, BNB, USDT o una carta bancaria.

