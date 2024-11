Le meme coin stanno diventando le protagoniste del mercato dopo la recente vittoria di Donald Trump alle elezioni presidenziali.

La vittoria di Trump ha spinto Bitcoin verso il suo nuovo massimo storico, superando i $75.000 ($82.000 mentre scriviamo), e ha acceso l’interesse per le meme coin.

Mentre criptovalute come Bitcoin ed Ethereum sono aumentate di circa il 3% in poco tempo, molte meme coin hanno registrato performance ancora migliori.

Dogecoin (DOGE) e Neiro (NEIRO) sono altre due crypto esplose subito dopo l’elezione di Trump. Dogecoin, addirittura, ha scavalcato anche USDC e ora è sesta nella classifica delle criptovalute per market cap.

La comunità delle criptovalute vede la vittoria di Trump come un possibile catalizzatore per un contesto normativo più favorevole, soprattutto perché ha sempre sostenuto linee guida più chiare per il settore.

Di conseguenza, il Bitcoin ha raggiunto il suo record di quasi $75.400 il 6 novembre, continuando il suo inarrestabile pump fino a $82.000.

Molti investitori stanno approfittando di questo ottimismo, e ciò ha portato a una crescita significativa delle meme coin, sia consolidate che emergenti.

Secondo Ryan Rasmussen di Bitwise Asset Management, intervistato da CNBC, l’impennata delle meme coin mostra che gli investitori sono disposti a correre alti rischi in un contesto di aspettative rialziste.

Ha inoltre sottolineato che queste cripto hanno generalmente una bassa liquidità e capitalizzazione di mercato, il che porta a oscillazioni di prezzo comuni quando il mercato generale è in crescita.

Trump ha espresso supporto per le criptovalute, e sembra che gli investitori si aspettino una regolamentazione più permissiva.

Anche NEIRO, nonostante il calo dell’11% nell’ultimo giorno, ha raggiunto i $0,002397. Questi guadagni hanno portato la capitalizzazione di mercato di Neiro oltre i $900 milioni, posizionandolo tra le meme coin con le migliori performance.

Mentre Dogecoin e Neiro guidano il rally, anche nuove meme coin stanno registrando aumenti.

Due progetti che potrebbero esplodere a breve sono Pepe Unchained e FreeDum Fighters, entrambi in fase di prevendita e quindi con un alto potenziale di crescita.

Pepe Unchained ($PEPU) è un progetto innovativo che sta rivoluzionando il mondo delle meme coin lanciando il primo Layer 2 dedicato esclusivamente a questo mercato.

Costruito come soluzione scalabile per Ethereum, offre trasferimenti istantanei, commissioni bassissime e velocità di transazione 100x superiore rispetto alla rete principale, mantenendo la divertente atmosfera del mondo Pepe.

Il progetto ha ricevuto grande attenzione nello spazio cripto, raccogliendo oltre $26 milioni nella fase di prevendita. Il token nativo $PEPU alimenta tutto l’ecosistema, includendo un DEX, una soluzione di bridge, un block explorer e una piattaforma di staking.

Gli investitori possono acquistare i token $PEPU in prevendita a soli $0,01249 al momento. Tuttavia, questo prezzo aumenterà presto.

Un grande incentivo per detenere i token $PEPU sono le alte ricompense per lo staking, che offrono fino al 95% di APY durante la fase di prevendita. Queste ricompense saranno raddoppiate sulla rete Layer 2, offrendo ancora più valore ai primi sostenitori.

Il progetto offre anche il “Pump Pad”, una piattaforma per il lancio di meme coin con misure di sicurezza anti rug pull.

Ci si può unire al canale Telegram di Pepe Unchained e seguirlo su X per restare aggiornati sulle ultime novità.

Un nuovo progetto cripto che sta guadagnando molta attenzione durante questa stagione elettorale è FreeDum Fighters ($DUM), che parodizza le elezioni presidenziali attraverso un ecosistema gamificato.

È costruito su diverse blockchain, tra cui Ethereum, BSC, BASE e SOL. Questo progetto permette agli utenti di mettere in staking i loro token per votare il loro candidato preferito, MAGATRON o Kamacop 9000, e di guadagnare ricompense per i voti espressi.

FreeDum Fighters mira a sfruttare la popolarità della stagione elettorale offrendo anche un caso d’uso pratico. Offre pool di staking per ciascun candidato, concorsi settimanali di dibattito con premi e un sistema di voto dinamico che influenza i tassi di ricompensa.

Questa idea ha riscosso successo tra gli investitori, come dimostrano i numeri della prevendita. La prevendita di $DUM ha raccolto oltre $440.000 in poche settimane dal lancio.

