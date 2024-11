Cronaca

LOMAZZO – Una serie di controlli della Guardia di finanza nel settore della ristorazione e dei servizi ha portato a sanzioni e provvedimenti nei confronti di attività commerciali fra Como, Cabiate, Carugo, Faloppio, Lipomo, Lomazzo e Mozzate. In particolare, un ristorante è stato multato per impiego irregolare di personale: le autorità hanno scoperto tre lavoratori senza regolare contratto, uno di nazionalità pakistana e due italiani, che operavano privi di copertura previdenziale e assicurativa. La mancanza di queste garanzie mette a rischio la sicurezza dei dipendenti e le loro prospettive di maturazione pensionistica. Di fronte alle irregolarità rilevate, l’Ispettorato territoriale del Lavoro di Como ha richiesto la sospensione dell’attività commerciale, dato che oltre il 10 per cento dei lavoratori risultava privo di comunicazione formale d’assunzione. Il ristoratore potrà evitare la sospensione solo regolarizzando le posizioni dei lavoratori e pagando le sanzioni previste.

Nel corso dei controlli, sono stati inoltre emessi 13 verbali per irregolarità nei registri di cassa, tra cui la mancata memorizzazione dei corrispettivi e la mancata manutenzione del registratore di cassa. È stata contestata anche l’omissione del pagamento del canone Rai.

L’operazione rappresenta un intervento significativo per contrastare il lavoro irregolare e migliorare la sicurezza nel settore della ristorazione nella zona del Comasco.

12112024