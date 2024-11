Città

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota dell’osa Saronno relativa la campo B.

Abbiamo letto sull’ultimo numero del periodico dell’Amministrazione saronnese, Saronno Sette, quanto scritto dal sindaco Augusto Airoldi in merito ai lavori effettuati sul Campo B dello stadio comunale Colombo Gianetti, con lo scopo principale di allestire uno spazio adatto ad accogliere gli allenamenti del rugby, come noto da prima dell’estate. Teniamo a precisare che i lavori non hanno riguardato “un’area dismessa”, come scritto, ma l’area che è sempre stata adibita a “campo lanci”, ovvero martello, disco ma anche peso.

Su quel campo si sono svolte e si svolgeranno manifestazioni di carattere provinciale, regionale e nazionale. Ed è uno dei fattori che hanno permesso al Colombo Gianetti – e conseguentemente alla OSA Saronno Libertas – di ospitare il Centro Tecnico Federale per le prove multiple in Lombardia, portando tutti i multiplisti regionali ad allenarsi a Saronno.

Questa precisazione ci sembra opportuna per chiarire quali sono le attività di una società di atletica leggera, che oltre alle corse prevede anche salti e appunto lanci. Inoltre aggiungiamo che moltissimi atleti, non essendo della scuola primaria o secondaria o professionisti, svolgono l’attività dopo le 18.30, ed è quindi stato necessario rivedere tutta la programmazione degli allenamenti di questi tesserati in conseguenza dei lavori sul Campo B e della sua nuova destinazione.

L’assessore allo Sport Gabriele Musarò ha comunque confermato che il Campo B manterrà la possibilità di essere utilizzato come campo lanci e che in ogni caso l’Amministrazione si sta prodigando per trovare una soluzione definitiva entro due anni, per cui restiamo in attesa delle decisioni che verranno prese in merito.