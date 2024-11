Cronaca

CISLAGO – Tre incidenti stradali con feriti nella giornata di ieri. A Cislago alle 8.10 di ieri mattina sul tratto locale dell’ex Varesina, in via Battisti, per una caduta dalla bici è stato soccorso un uomo di 64 anni che ha riportato lesioni e contusioni varie ed è stato quindi trasportato in ambulanza all’ospedale di Castellanza, comunque non in pericolo di vita.

A Turate alle 14.30 in via Clerici per una caduta dalla bicicletta è rimasto ferito un ventunenne: sul posto è intervenuta l’ambulanza della Croce rossa di Saronno ed il ragazzo è stato trasportato, con alcune contusioni, all’ospedale saronnese.

La scorsa notte a Cesate in via Piave tamponamento fra due automobili; per contusioni comunque non gravi sono stati soccorsi un uomo di 36 anni ed una donna di 58 anni, sul posto è intervenuta l’ambulanza della Croce viola ed una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Rho per tutti i rilievi del sinistro.

Ieri mattina alle 8 in corso Bernacchi di Tradate è stato investito un giovane pedone, di 12 anni; soccorso dall’ambulanza della Croce rossa è stato portato all’ospedale cittadino per essere medicato di non gravi lesioni.

(foto archivio)

