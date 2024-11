Cronaca

CARONNO PERTUSELLA – Oggi alle 13.40 in via Asiago a Caronno Pertusella intervento dell’ambulanza della Croce azzurra dopo che era stato segnalato un infortunio lavorativo: è stato soccorso un uno di 58 anni trasportato quindi all’ospedale di Saronno per essere medicato di non gravi lesioni.

A Limbiate oggi alle 9.30 in via Bandiera un’automobile è uscita di strada: è stato soccorso un giovane di 21 anni trasportato quindi dall’ambulanza all’ospedale di Paderno Dugnano in non gravi condizioni.

A Origgio oggi alle 7.35 in via Cavout incidente col monopattino: l’ambulanza della Croce viola di Cesate ha soccorso un 34enne, trasferito all’ospedale di Garbagnate Milanese per essere medicato di non gravi contusioni.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

(foto archivio: una ambulanza della Croce viola in servizio sul territorio)

12112024