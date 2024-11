Città

SARONNO – Dopo la conferenza stampa di settimana scorsa inizia concretamente il progetto di partecipazione alla stesura del Pgt dell’Amministrazione comunale. Sabato 16 novembre alle ore 11 si parte con la prima passeggiata.

QUI LA PRESENTAZIONE

Oltre ai tavoli di lavoro e agli incontri pubblici programmati per la prossima primavera, l’Amministrazione saronnese e il Pim hanno lanciato un’iniziativa che vede i cittadini protagonisti del cambiamento: si tratta dei Cammini urbani insieme al sindaco Augusto Airoldi, agli assessori e ai tecnici, un’occasione per scoprire gli angoli della propria città, per dare suggerimenti sul ri-utilizzo delle aree e sulla rigenerazione di luoghi dismessi o degradati.

La prima passeggiata riguarda il quartiere Retrostazione e il quartiere Matteotti. “Il percorso, che parte e arriva alla stazione ferroviaria, attraversa i luoghi simbolo della “nuova” Saronno, mettendo in evidenza le aree oggetto di grandi trasformazioni urbanistiche e i progetti di housing sociale, sia quelli storici che quelli più recenti. Il tragitto giunge fino al torrente Lura con i suoi spazi aperti e si conclude con il ritorno in stazione, passando per il sottopassaggio di via Milano. Il percorso esplora il rapporto tra le grandi aree di trasformazione della Nuova Saronno e l’inclusione nei contesti urbani”. Ad accompagnare l’Amministrazione in tutto l’iter del Pgt il Pim Centro Studi Programmazione Intercomunale dell’area Metropolitana già Piano Intercomunale Milanese, è un’associazione volontaria di enti locali, senza scopi di lucro, iscritta nel registro regionale delle persone giuridiche.

Il titolo della passeggiata è “Verso una città dinamica e rigenerata” e si terrà sabato 16 novembre alle 11 con ritrovo in stazione verso via Luini.

—