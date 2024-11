Città

SARONNO – L’anno giubilare, che inizierà il 24 dicembre, sarà un’occasione per l’amministrazione comunale di investire sull’attrattività turistica di Saronno, realizzando nuove strutture necessarie allo sviluppo e proponendo una serie di eventi dedicati.

Ad annunciare questo ambizioso progetto sono stati stamattina, in conferenza stampa, il sindaco Augusto Airoldi e il vicesindaco Laura Succi, che ha iniziato con un’analisi della situazione turistica di Saronno: “Di fatto, è stata classificata come meta turistica da Regione Lombardia con il riconoscimento della tassa di soggiorno istituita dal comune.”

“Saronno ha molte attrattive, tra monumenti ed eventi – ha esordito Succi – lo confermano i numeri: sono state 157 mila le presenze nel primo e secondo trimestre 2024 solo per i pernottamenti, a cui si aggiungono tutti i visitatori che arrivano e ripartono in giornata. Questo è un punto di partenza per dotare la città di strutture che resteranno anche dopo l’anno giubilare, il primo volano di questo progetto.” L’obiettivo è ambizioso: realizzare un aumento del 15% delle presenze turistiche nei luoghi di cultura a Saronno grazie agli eventi in programma.

In quest’ambito, l’assessore ha spiegato che si punta alla creazione dell’Infopoint Living Saronno: “Un nuovo punto di accoglienza per visitatori e pellegrini, con pacchetti turistici e informazioni locali. È un riferimento che ci manca e di cui la città ha bisogno.”

Segue una valorizzazione dell’esistente, con la “messa in rete dei luoghi di interesse artistico e dei musei, e la valorizzazione della raccolta museale in Villa Gianetti”. Completa il quadro la creazione di un brand per la città “che vogliamo sia un’opera corale, in modo che tutti possano riconoscersi.”

Per l’anno del giubileo è previsto un ricco programma di eventi che va dai concerti nel nuovo parco dell’ex seminario, alle conferenze, visite guidate e un momento dedicato alla storia del celebre Disaronno.

Nel dettaglio si prevede “un anno ricco di eventi culturali e spirituali, a partire dalla Mostra di Arte Sacra Contemporanea, con opere di artisti moderni ispirate alla spiritualità. Ad arricchire l’offerta culturale ci sarà una mostra fotografica che esplorerà, attraverso immagini contemporanee, il profondo legame tra l’arte sacra e la dimensione spirituale. Gli amanti della musica classica potranno partecipare a concerti dedicati ai compositori Sisto Reina e Ottorino Respighi, un vero omaggio alla loro arte. Inoltre, il programma prevede Spiritualità in musica, con esibizioni di artisti di fama nazionale che interpreteranno brani spirituali in un rinnovato spazio per eventi all’aperto, creando un’atmosfera unica e suggestiva. Si continua con percorsi di fede e visite guidate alla scoperta dei luoghi di culto e delle bellezze culturali di Saronno, includendo tour nelle due chiese giubilari. Tra le iniziative, si propone un viaggio a ritroso nel tempo per rivivere la nascita del liquore all’amaretto, uno dei simboli locali più rinomati. Infine, l’evento “A cena con Giuditta” offrirà una serata in stile ottocentesco, con musica e danze storiche, ricreando l’atmosfera dell’epoca della celebre cantante Giuditta Pasta, immersi nel suggestivo parco di Villa Gianetti”.

Per sostenere economicamente l’iniziativa, l’amministrazione ha partecipato a un bando che prevede un contributo di 270 mila euro, a cui si aggiungeranno 80 mila di fondi propri: “Il risultato arriverà entro fine anno; se non dovessimo ottenere tutte le somme o solo una parte, prevediamo di realizzare comunque il progetto con fondi propri.”

“È un’iniziativa senza precedenti nella storia di Saronno per portata e importanza – ha concluso il sindaco – e che possiamo portare avanti grazie all’attenzione e alla qualità del lavoro dell’assessorato e del personale dell’ufficio cultura.”

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti