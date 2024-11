Cronaca

TRADATE – Un malore improvviso ha colto un uomo di 64 anni mentre era al volante in via Carducci, a Tradate. L’auto, fuori controllo, è finita in mezzo alla strada, bloccando la carreggiata e creando momenti di preoccupazione tra gli automobilisti presenti.

Il fatto è successo ieri alle 13.20. Le richieste di soccorso sono scattate immediatamente, e sul posto sono arrivati tempestivamente i soccorritori, ambulanze ed automedica. L’uomo, in condizioni critiche, è stato trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale di Circolo di Varese, dove è attualmente ricoverato.

L’incidente ha causato inevitabili disagi al traffico, con rallentamenti e deviazioni per permettere l’intervento dei mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine.

(foto archivio: ambulanza in servizio sul territorio durante un precedente intervento)

12112024