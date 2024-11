Cronaca

TURATE – I carabinieri di Turate hanno scoperto numerose targhe rubate all’interno del garage di un’abitazione situata in via Roma, proprio nelle vicinanze del locale comando delle forze dell’ordine. Il box risulta in uso ad una coppia residente in paese.

Durante la perquisizione, i carabinieri hanno infatti rinvenuto diverse targhe, tutte denunciate come rubate tra ottobre e novembre, insieme a un certificato assicurativo.

La coppia è ora indagata per ricettazione e riciclaggio. Il materiale è stato posto sotto sequestro. Gli inquirenti stanno ora approfondendo le indagini per determinare la provenienza delle targhe, nonché l’eventuale destinazione delle targhe.

Nell’ambito dell’operazione i militari dell’Arma hanno anche rinvenuto una automobile, una Fiat 500 Abarth, che era stata rubata a fine settembre.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

(foto archivio: pattuglia dei carabinieri del comando di Turate)

12112024