SARONNO – Oggi i cieli sono prevalentemente poco nuvolosi per tutta la giornata, con qualche addensamento pomeridiano, ma senza piogge previste nelle prossime ore. Le temperature raggiungono una massima di 13°C e una minima di 2°C, con lo zero termico attestato intorno ai 2426 metri. I venti al mattino sono deboli e soffiano da Est-Sudest, mentre nel pomeriggio risultano assenti. Non sono presenti allerte meteo. 3BMeteo.

Un campo di alta pressione interessa la Lombardia, garantendo condizioni di stabilità e sole, con solo qualche annuvolamento sparso durante il pomeriggio. Nelle basse pianure occidentali e aree pedemontane, i cieli restano poco o parzialmente nuvolosi, con maggior variabilità nelle ore centrali. Le basse pianure orientali vedono cieli sereni o poco nuvolosi per gran parte del giorno, con qualche addensamento in serata. Sulle Prealpi orientali e Alpi Retiche, la nuvolosità aumenta dal pomeriggio. I venti sono deboli, da sud-ovest, mentre lo zero termico si mantiene attorno ai 2200 metri.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.