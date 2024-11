Calcio

TRADATE – Oggi pomeriggio la ripetizione della partita Union Villa Cassano-Tradate Abbiate di Prima categoria, per il girone A: il replay è stato disposto da parte del Comitato regionale calcistico della Lombardia, per un errore tecnico del direttore di gara, che non aveva espulso un giocatore ammonito due volte.

Si rigioca, dunque, nel pomeriggio odierno con inizio alle 14.30 al centro sportivo comunale di Cassano Magnago; per la 4′ giornata. In origine l’incontro era stato vinto dai padroni di casa per 3-1, ma il Tradate aveva fatto ricordo per la mancata espulsione di un atleta di casa, ammonito due volte e per sbaglio non espulso.

In classifica domina Gallarate primo con 30 punti e +8 dalla seconda, il Marnate. Tradate Abbiate è a metà graduatoria con 12 punti, l’Union Villa in zona playout con 9 punti.

