SARONNO – Da giocatore-simbolo del Fbc Saronno del presidentissimo Enrico Preziosi al campionato della Georgia: Rodolfo Vanoli ha iniziato la sua avventura nel Paese dell’est europeo, sulla panchina del Samgurali ovvero, per esteso, del Sapekhburto K’lubi Samgurali Ts’q’alt’ubo.Gli arancioneri – club fondato nel 1945 – militano nella Erovnuli Liga, la massima divisione del campionato di calcio della Georgia sono l’espressione calcistica della città di Tskhaltubo, cittadina di 11 mila abitanti che si trova nella zona dell’ovest del Paese e nota per le sue acque termali. Il Samgurali è attualmente a metà classifica.

Vanoli – chiamato al Samgurali un mese fa per la parte conclusiva della stagione (si è alla 32′ giornata) è alla testa di una formazione con una rosa internazionale, anche se con prevalenza di giocatori georgiani. In Georgia il calcio va per la maggiore, la Nazionale da tempo non è più una cenerentola ma una avversario a prendere con le molle ed anche a livello di impianti, sono nati nuovi e moderni stadi. E per chi volesser curiosare, sin dalla scorsa stagione tutte le partite del campionato vengono proposte in diretta e gratuitamente su Youtube.

A inizio stagione da parte di Vanoli era arrivato un gradito “in bocca al lupo” sui social del Fbc Saronno in vista della nuova annata.

Per Vanoli una carriera importante e sempre da professionista, con gli esordi fra Solbiatese e Pro Patria e poi 149 presenze col Lecce, 72 nell’Udinese e 49 nella Spal fra il 1984 ed il 1995. Proprio quando era a Ferrara aveva deciso di accettare la proposta dell’allora presidente saronnese, Enrico Preziosi, con il passaggio dunque al Fbc, dove aveva totalizzato 20 presenze. Come allenatore è stato tra l’altro a Lugano, Primavera Udinese, al Pordenone ed in Slovenia al Koper Capodistria ed all’Olimpia Lubiana, in Albania alla Dinamo Tirana.

(foto Fc Samgurali: Vanoli in campo in Georgia)

