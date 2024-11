Calcio

LAZZATE – Lo scorso fine settimana è stato a tinte nerazzurre per i 2012 dell’Ardor Lazzate: in mattinata la super sfida ai pari età di Atalanta in cui la squadra ha ben figurato dimostrando il suo valore, ed a seguire la visione della gara di Serie A al Gewiss Stadium di Bergamo fra i nerazzurri di casa (che sono stati poi i vincitori del match, per 2-1) e l’Udinese.

Per i giovani dell’Ardor, accompagnati dai loro tecnici e dai dirigenti del club calcistico di Lazzate, si è trattato sicuramente una bella giornata nel segno dello sport.

(foto: i giovani dell’Ardor Lazzate al Gewiss stadium di Bergamo, coi loro accompagnatori, per assistere alla partita di serie A fra Atalanta ed Udinese)

